Модный показ в Санкт-Петербурге
30 июля в Санкт-Петербурге откроется новый зоомагазин Четыре Лапы по адресу: проспект Большевиков, д. 32.
Это место станет площадкой для проведения встреч. Здесь Вы сможете пообщаться с другими пет-родителями и их любимцами, нашими экспертами и специалистами, а также весело и познавательно провести время вместе с питомцем.
Мы приготовили для Вас скидку 10% на весь ассортимент, а также вкусные угощения для Ваших любимцев!
7 августа, в честь открытия нового магазина, мы устраиваем Ваше любимое фэшн-шоу! Наши специалисты помогут подобрать для любимца стильный летний образ из нашего ассортимента, и он сможет пройтись по подиуму и продемонстрировать свой наряд. Понравившиеся одежду и аксессуары можно будет приобрести!
Для участия в фэшн-шоу необходимо пройти регистрацию!
Также в день открытия Вас ждут:
- подбор модного образа;
- встреча с блогером;
- веселый квест;
- бесплатный аквагрим.
До встречи в Санкт-Петербурге!
Дата: 30 июля.
Время: 13:00.
Адрес: проспект Большевиков, д. 32.
Дата проведения фэшн-шоу: 7 августа.