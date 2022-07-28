Модный показ в Санкт-Петербурге

30 июля в Санкт-Петербурге откроется новый зоомагазин Четыре Лапы по адресу: проспект Большевиков, д. 32.

Это место станет площадкой для проведения встреч. Здесь Вы сможете пообщаться с другими пет-родителями и их любимцами, нашими экспертами и специалистами, а также весело и познавательно провести время вместе с питомцем.

Мы приготовили для Вас скидку 10% на весь ассортимент, а также вкусные угощения для Ваших любимцев!

7 августа, в честь открытия нового магазина, мы устраиваем Ваше любимое фэшн-шоу! Наши специалисты помогут подобрать для любимца стильный летний образ из нашего ассортимента, и он сможет пройтись по подиуму и продемонстрировать свой наряд. Понравившиеся одежду и аксессуары можно будет приобрести!

Для участия в фэшн-шоу необходимо пройти регистрацию!

Также в день открытия Вас ждут:

подбор модного образа;

встреча с блогером;

веселый квест;

бесплатный аквагрим.

До встречи в Санкт-Петербурге!

Дата: 30 июля.

Время: 13:00.

Адрес: проспект Большевиков, д. 32.

Дата проведения фэшн-шоу: 7 августа.