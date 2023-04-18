«Модный показ» в рамках фестиваля «Пасхальный дар» на Цветном бульваре

Пасхальные выходные и неделя после праздника — время, которое нужно провести с родными, близкими и, конечно, не забывать о Ваших четвероногих друзьях. Совместный отдых — это то, что поможет поднять настроение и получить мощный заряд положительных эмоций.

Уже в это воскресенье на большом образовательном и благотворительном проекте, посвященном заботе о животных — «Четвероногий Друг», в рамках фестиваля «Пасхальный Дар», пройдет Модный Показ, который организуем мы, «Четыре Лапы». Наш Показ будет посвящен совместным путешествиям с питомцем, и мы приглашаем Вас и Вашего любимца принять в нем участие.

Когда: 23 апреля.

Во сколько: 14:00.

Где: Цветной бульвар (у Памятника Песне).

Зарегистрироваться на него можно тут:

Ваш четвероногий друг сможет стать звездой красной ковровой дорожки, продемонстрировав удобный, стильный и комфортный наряд, который будет актуален в любом совместном путешествии или в поездке.

Путешествия с питомцем — это просто и легко, если подобрать для него подходящую одежду и аксессуары! Ждем вас!

Важно! Предварительная регистрация обязательна!