Модный показ осенней коллекции в Санкт-Петербурге!
21.09.2021
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Fashion Show «Четыре Лапы» в Санкт-Петербурге!
Осень – хороший повод обновить гардероб своего питомца. Приглашаем всех петербургских модников на показ осенней коллекции одежды.
Вас ждут:
- Развлекательная программа с ведущим
- Встреча с блогером @corgi.rick
- Fashion фотосессия
- Розыгрыш модных образов из новой коллекции
Дата: 25 сентября 2021
Время: 12:00
Адрес: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 74К2, лит. А
*Если вы хотите пройтись по подиуму с питомцем в качестве модели показа, заполните данные в таблице по ссылке ниже.