Модный показ осенней коллекции в Санкт-Петербурге!

21.09.2021
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Fashion Show «Четыре Лапы» в Санкт-Петербурге!

Осень – хороший повод обновить гардероб своего питомца. Приглашаем всех петербургских модников на показ осенней коллекции одежды. 

Вас ждут:

  • Развлекательная программа с ведущим
  • Встреча с блогером @corgi.rick
  • Fashion фотосессия
  • Розыгрыш модных образов из новой коллекции

Дата: 25 сентября 2021
Время: 12:00
Адрес: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 74К2, лит. А

*Если вы хотите пройтись по подиуму с питомцем в качестве модели показа, заполните данные в таблице по ссылке ниже.

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