Модный показ осенней коллекции в Санкт-Петербурге!

Fashion Show «Четыре Лапы» в Санкт-Петербурге!

Осень – хороший повод обновить гардероб своего питомца. Приглашаем всех петербургских модников на показ осенней коллекции одежды.

Вас ждут:

Развлекательная программа с ведущим

Встреча с блогером @corgi.rick

Fashion фотосессия

Розыгрыш модных образов из новой коллекции

Дата: 25 сентября 2021

Время: 12:00

Адрес: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 74К2, лит. А

*Если вы хотите пройтись по подиуму с питомцем в качестве модели показа, заполните данные в таблице по ссылке ниже.