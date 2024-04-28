Модный показ на фестивале «Пасхальный Дар»
28.04.2024
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Друзья, 1 мая в 14:00 в рамках фестиваля «Пасхальный дар» и большого благотворительного образовательного проекта «Четвероногий друг», посвященному заботе о животных, пройдет модный показ, уже успевший стать любимым у покупателей компании Четыре Лапы.
Приглашаем вас и ваших питомцев принять в нем участие, чтобы почувствовать себя звездами ковровой дорожки! Придумайте для себя и любимца классные стильные образы и удивляйте ими окружающих!
И, конечно, не обойдется без подарков и сюрпризов от нас. Ждем Вас!
Регистрация по кнопке ниже.