Модный показ «Краски осени» в Санкт-Петербурге
17.10.2022
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Приглашаем на модный показ «Краски осени» в Санкт-Петербурге !
Моды много не бывает! Яркие краски осени мы воплотили в нашей новой коллекции одежды для питомцев, и 22 октября приглашаем Вас и Вашего любимца продемонстрировать самые стильные модели на фэшн-шоу в Санкт-Петербурге!
Вас ждут:
1. Подбор модных образов для питомцев.
2. Веселые викторины.
3. Профессиональный фотограф.
4. Бесплатный аквагрим.
И, конечно, не обойдется без подарков от Четыре Лапы!
Приходите, мы ждем Вас!
Когда: 22 октября.
Во сколько: 13:00.
Где: проспект Просвещения, д. 74 корп. 2.