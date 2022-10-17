Приглашаем на модный показ «Краски осени» в Санкт-Петербурге !

Моды много не бывает! Яркие краски осени мы воплотили в нашей новой коллекции одежды для питомцев, и 22 октября приглашаем Вас и Вашего любимца продемонстрировать самые стильные модели на фэшн-шоу в Санкт-Петербурге!

Вас ждут:

1. Подбор модных образов для питомцев.

2. Веселые викторины.

3. Профессиональный фотограф.

4. Бесплатный аквагрим.

И, конечно, не обойдется без подарков от Четыре Лапы!

Приходите, мы ждем Вас!

Когда: 22 октября.

Во сколько: 13:00.

Где: проспект Просвещения, д. 74 корп. 2.