Приглашаем на модный показ «Краски осени» в Санкт-Петербурге!

Моды много не бывает! Вы хотите весело провести время вместе с питомцем и почувствовать себя настоящей звездой?

15 октября приглашаем Вас и Вашего любимца продемонстрировать свои самые стильные образы на фэшн-шоу в Санкт-Петербурге!

Вас ждут:

Подарки участникам показа.

Кофе-бар.

Профессиональный фотограф.

Бесплатный аквагрим.

Приходите, мы ждем Вас!

Место встречи – магазин Четыре Лапы на пр.Большевиков, д.32, к.1.

Для участия необходима регистрация.