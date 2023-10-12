Модный показ «Краски осени» в Санкт-Петербурге
12.10.2023
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Приглашаем на модный показ «Краски осени» в Санкт-Петербурге!
Моды много не бывает! Вы хотите весело провести время вместе с питомцем и почувствовать себя настоящей звездой?
15 октября приглашаем Вас и Вашего любимца продемонстрировать свои самые стильные образы на фэшн-шоу в Санкт-Петербурге!
Вас ждут:
- Подарки участникам показа.
- Кофе-бар.
- Профессиональный фотограф.
- Бесплатный аквагрим.
Приходите, мы ждем Вас!
Место встречи – магазин Четыре Лапы на пр.Большевиков, д.32, к.1.
Для участия необходима регистрация.