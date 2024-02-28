Мини-дог встреча «Посидим, погавкаем» в Санкт-Петербурге

Вы владелец собаки маленькой породы? Или просто являетесь поклонниками небольших четвероногих пушистиков? Мы приглашаем Вас 2 марта на мини-дог встречу, где Вы сможете пообщаться с пет-родителями и их-питомцами, узнать много нового и, конечно же, просто весело провести время!

Организатором мероприятия является кинологическая школа «Важная мелочь», а партнером – компания Четыре Лапы.

В программе:

Веселые конкурсы.

Мастер-класс по изготовлению развивающих игрушек для собак.

Чаепитие.

Фоторепортаж.

Подарки от спонсоров и многое другое.

Участие платное, подробности и регистрация: Кинологическая школа “Важная мелочь”; контакты: alinakreps@yandex.ru, WhatsApp - +7 921 950-66-79