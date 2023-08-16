«МЕГА ДОГ ФЕСТ-2023» в Химках
Спешите видеть, слышать, нюхать, лаять и вилять хвостами!
Уже в эту субботу – 19 августа, состоится четвертый фестиваль собак и их хозяев – DogFest, который традиционно пройдет на территории Мега парка!
В программу фестиваля входят конкурсы, мастер-классы, лекции, встречи с кинологами, грумерами и ветеринарами, встреча с блогерами Лабрадором Дени и Сфинксом Мэни и многое другое!
Обязательно приходите на DogFest всей семьей, ведь мы подготовили для Вас не только тематическую развлекательную программу, но и море полезных советов о том, как лучше заботиться о четвероногих питомцах и научиться понимать их.
Когда: 19 августа
Во сколько: 12:00-18:00
Где: Мега Парк, Химки, микрорайон «ИКЕА», корп. №2, ТРЦ «МЕГА»
Программа фестиваля:
- Развлекательные конкурсы и викторины: DogQuiztador, Собачье лото.
- Увлекательные Мастер-классы по фотографированию питомцев и по трюковой дрессировке.
- Показательное выступление собак: Ноузворк, Дог-шоу, Аджилити и консультация кинолога.
- Выступление, лекция и автограф сессия от блогеров Дени и Мэни.
- Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
- Консультации ветэксперта и экспресс-услуги от грумера.
- Презентация собак из приюта «Собачка-Как-Собачка». Возможность пообщаться и забрать подопечного от приюта.
- Аквагрим для всех желающих.
- Дог-бар с угощениями для хвостиков.
- Лаундж-зона, где Вы можете отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.
- Яркие фото на память в нашей классной фотозоне.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
До встречи в Мееега Парке!