«МЕГА ДОГ ФЕСТ-2023» в Химках

Спешите видеть, слышать, нюхать, лаять и вилять хвостами!

Уже в эту субботу – 19 августа, состоится четвертый фестиваль собак и их хозяев – DogFest, который традиционно пройдет на территории Мега парка!

В программу фестиваля входят конкурсы, мастер-классы, лекции, встречи с кинологами, грумерами и ветеринарами, встреча с блогерами Лабрадором Дени и Сфинксом Мэни и многое другое!

Обязательно приходите на DogFest всей семьей, ведь мы подготовили для Вас не только тематическую развлекательную программу, но и море полезных советов о том, как лучше заботиться о четвероногих питомцах и научиться понимать их.

Когда: 19 августа

Во сколько: 12:00-18:00

Где: Мега Парк, Химки, микрорайон «ИКЕА», корп. №2, ТРЦ «МЕГА»

Программа фестиваля:

Развлекательные конкурсы и викторины: DogQuiztador, Собачье лото.

Увлекательные Мастер-классы по фотографированию питомцев и по трюковой дрессировке.

Показательное выступление собак: Ноузворк, Дог-шоу, Аджилити и консультация кинолога.

Выступление, лекция и автограф сессия от блогеров Дени и Мэни.

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.

Консультации ветэксперта и экспресс-услуги от грумера.

Презентация собак из приюта «Собачка-Как-Собачка». Возможность пообщаться и забрать подопечного от приюта.

Аквагрим для всех желающих.

Дог-бар с угощениями для хвостиков.

Лаундж-зона, где Вы можете отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.

Яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

До встречи в Мееега Парке!