Приглашаем на фестиваль «МЕГА ДОГ ФЕСТ-2022» в Химках!

В первые выходные осени приглашаем Вас и Вашего любимца на 3-й фестиваль ответственного отношения к собакам «МЕГА ДОГ ФЕСТ-2022». Встречаемся 3 сентября в подмосковных Химках.

Для Вас - выступление артистов, соревнования собак-проводников слепых, образовательные интерактивы и многое другое.

Компания Четыре Лапы, которая понимает, насколько важно построение гармоничных взаимоотношений между питомцем и пет-родителем, рада принять участие в фестивале ответственного отношения к собакам.

В этот день Вы сможете получить бесплатные консультации наших специалистов - кинолога, ветеринарного врача и грумера, а также вместе с питомцем принять участие в Фэшн-шоу! За подбором образа для модного показа Вы можете обратиться к консультантам наших магазинов.

А непосредственно в день проведения модного показа взять в аренду образ в магазине в Сервисной галерее МЕГА Химки.

И, конечно, будет много подарков и сюрпризов!

Где: Московская область, г. Химки, микрорайон «Икеа», к. 2, Мега Парк.

Когда: 3 сентября.

Во сколько: с 12:00 до 18:00.