Приглашаем на мастер-класс по запуску аквариума в Москве

Вы давно планировали установить дома аквариум, но не знаете, с чего начать? Или Ваш ребенок просит рыбок, однако Вы не уверены, что он справится?

24 сентября приглашаем Вас на мастер-класс по установке аквариума, организованный совместно с компанией Tetra. Специалист бренда Константин Меркушев развеет все Ваши сомнения и покажет Вам всю красоту подводного мира и его обитателей.

На мастер-классе Вы узнаете о:

важнейших технических процессах в аквариуме;

правилах оформления и запуска аквариума;

повседневном уходе за ним.

И, конечно, не обойдется без подарков и призов от компаний Четыре Лапы и Tetra.

А в конце мы разыграем суперприз – тот самый аквариум объемом 30 литров, за запуском которого Вы наблюдали!

Приходите всей семьей. Обещаем, что будет интересно!

Где: город Москва, пр-т Вернадского, д.6, ТЦ “Капитолий”, -1 этаж, зоомагазин Четыре Лапы.

Когда: 24 сентября.

Во сколько: 13:00.