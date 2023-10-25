Мастер-класс «Обучение команде «Рядом» в Воронеже
25.10.2023
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В эту субботу 28 октября приглашаем Вас и Вашего любимца в ТЦ Аксиома на занятие по коррекции поведения собак с зоопсихологом Марковым Романом!
Это уникальная возможность узнать о тех тонкостях поведения Вашего питомца, о которых не напишут в интернете, на форумах и в книгах, задать вопросы и получить ответы от настоящего профессионала своего дела и большого друга всех собак!
Обучение запрещающей команде «Рядом» поможет:
- Контролю в различных ситуациях.
- Развитию связи между питомцем и хозяином.
- Выстраиванию иерархии.
- Быть питомцу внимательным.
- Успокоить собаку, если она боится улицы.
Мы рекомендуем иметь при себе лакомство, ошейник, поводок и не кормить питомца перед мастер-классом.
Участие бесплатное.
До встречи на мастер-классе!