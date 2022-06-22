Летняя скидка на занятия с кинологом
Вы хотите наладить поведение своего любимца? Или вам нужно, чтобы он усвоил набор элементарных команд? А может, вам просто хочется потренировать физические навыки своей собаки?
Мы открываем набор в «Летнюю кинологическую школу». Тренировки проводит наш эксперт – профессиональный кинолог Анна Климова. Занятия будут проходить в тренировочном центре «Четыре Лапы» на проспекте Вернадского, 6 и на свежем воздухе – в парке 50-летия Октября (ст. метро «Проспект Вернадского»).
Вы можете выбрать одно из нескольких направлений:
Общий курс дрессировки: программа, включающая в себя тренировки на ловкость и послушание.
Коррекция поведения: курс, который поможет не только скорректировать поведение собаки, но и установить контакт между питомцем и владельцем.
Фрисби-фристайл: тренировка физических навыков собаки, упражнения на выносливость и укрепление здоровья.
НоузВорк: тренировка природных способностей питомца обнаруживать различные запахи, способствующая налаживанию комфортных взаимоотношений между собакой и хозяином.
Стоимость:
До 10 июля у Вас есть возможность приобрести абонементы на индивидуальные занятия со скидкой:
- абонемент из 5 занятий – 11000
13000рублей (срок действия – 2 месяца)
- абонемент из 10 занятий – 20000
25000рублей (срок действия – 4 месяца)
Для знакомства с тренером Вы можете посетить одно индивидуальное занятие. С прайсом можно ознакомиться на сайте vet.4lapy.ru
Запись в школу осуществляется в Ветеринарном Центре Четыре Лапы в ТЦ «Капитолий» по адресу: пр-кт Вернадского, 6 либо по телефону: +7(495)136-41-63
Ждем вас!