Летняя скидка на занятия с кинологом

Вы хотите наладить поведение своего любимца? Или вам нужно, чтобы он усвоил набор элементарных команд? А может, вам просто хочется потренировать физические навыки своей собаки?

Мы открываем набор в «Летнюю кинологическую школу». Тренировки проводит наш эксперт – профессиональный кинолог Анна Климова. Занятия будут проходить в тренировочном центре «Четыре Лапы» на проспекте Вернадского, 6 и на свежем воздухе – в парке 50-летия Октября (ст. метро «Проспект Вернадского»).

Вы можете выбрать одно из нескольких направлений:

Общий курс дрессировки: программа, включающая в себя тренировки на ловкость и послушание.

Коррекция поведения: курс, который поможет не только скорректировать поведение собаки, но и установить контакт между питомцем и владельцем.

Фрисби-фристайл: тренировка физических навыков собаки, упражнения на выносливость и укрепление здоровья.

НоузВорк: тренировка природных способностей питомца обнаруживать различные запахи, способствующая налаживанию комфортных взаимоотношений между собакой и хозяином.

Стоимость:

До 10 июля у Вас есть возможность приобрести абонементы на индивидуальные занятия со скидкой:

абонемент из 5 занятий – 11000 13000 рублей (срок действия – 2 месяца)

абонемент из 10 занятий – 20000 25000 рублей (срок действия – 4 месяца)

Для знакомства с тренером Вы можете посетить одно индивидуальное занятие. С прайсом можно ознакомиться на сайте vet.4lapy.ru

Запись в школу осуществляется в Ветеринарном Центре Четыре Лапы в ТЦ «Капитолий» по адресу: пр-кт Вернадского, 6 либо по телефону: +7(495)136-41-63

Ждем вас!