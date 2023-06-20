Летняя пет-вечеринка!
20.06.2023
239
Когда? 24 и 25 июня
Во сколько? 13:00-19:00
Где? Москва, ул. Усачева, д. 26, Усачевский рынок
Это ещё одна прекрасная возможность провести время с питомцем в центре Москвы, но на этот раз – возле охлаждающего фонтана Усачевского рынка. Продолжим праздник ярких красок, радостно виляющих хвостиков и солнечного настроения!
Приглашаем на летнюю пет-вечеринку – 24 и 25 июня!
Вас ждут:
- Мобильный магазин Четыре Лапы с товарами для летних путешествий и поездок на дачу
- Консультации ветеринарного врача и груминг-эксперта
- Аквагрим для детей и взрослых
- Приятные подарки в беспроигрышной лотерее – приготовьте свои телефоны
- Моментальная печать фото в нашей классной фотозоне
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
До встречи на нашей яркой пет-вечеринке!