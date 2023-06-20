Летняя пет-вечеринка!

Когда? 24 и 25 июня

Во сколько? 13:00-19:00

Где? Москва, ул. Усачева, д. 26, Усачевский рынок

Это ещё одна прекрасная возможность провести время с питомцем в центре Москвы, но на этот раз – возле охлаждающего фонтана Усачевского рынка. Продолжим праздник ярких красок, радостно виляющих хвостиков и солнечного настроения!

Приглашаем на летнюю пет-вечеринку – 24 и 25 июня!

Вас ждут:

Мобильный магазин Четыре Лапы с товарами для летних путешествий и поездок на дачу

Консультации ветеринарного врача и груминг-эксперта

Аквагрим для детей и взрослых

Приятные подарки в беспроигрышной лотерее – приготовьте свои телефоны

Моментальная печать фото в нашей классной фотозоне

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

До встречи на нашей яркой пет-вечеринке!