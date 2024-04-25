Летняя коллекция товаров для собак и кошек Аквамарин

Летняя коллекция Аквамарин от бренда Rurri – это яркие цвета, стиль и комфорт для вашего питомца.

В коллекции вы найдете оригинальные модели одежды, лежаки, подстилку, тоннель-мешок, игрушки для собак и кошек, а также полезные аксессуары: сумку для лакомств, слинг для переноски, шлейку, ошейник с бантиком или банданой.

Насыщенные сочетания ярких полосок товаров из коллекции Аквамарин привнесут свежие акценты, подчеркнут индивидуальность и не оставят вас и вашего питомца без внимания на прогулке.