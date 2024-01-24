Лекция «Комфортная жизнь собаки: бытовое послушание, социализация, дрессировка»

Комфортная жизнь питомца – главный приоритет каждого пет-родителя. Все мы хотим воспитать послушную собаку, грамотно выстроить ее общение с сородичами, правильно обучать командам и совместно заниматься спортом. Наши хвостики любят учиться, для них полезны и интересны интеллектуальные задачи вне зависимости от размера, породы и возраста.

Как найти общий язык с любимцем и лучше понимать друг друга? На какие моменты необходимо обратить внимание? Как правильно построить процесс обучения и общения?

Приглашаем Вас на лекцию «Комфортная жизнь собаки: бытовое послушание, социализация, дрессировка», где Вы услышите ответы на все вопросы.

Ждем Вас!

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