Лекция «Комфортная жизнь собаки: бытовое послушание, социализация, дрессировка»
24.01.2024
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Комфортная жизнь питомца – главный приоритет каждого пет-родителя. Все мы хотим воспитать послушную собаку, грамотно выстроить ее общение с сородичами, правильно обучать командам и совместно заниматься спортом. Наши хвостики любят учиться, для них полезны и интересны интеллектуальные задачи вне зависимости от размера, породы и возраста.
Как найти общий язык с любимцем и лучше понимать друг друга? На какие моменты необходимо обратить внимание? Как правильно построить процесс обучения и общения?
Приглашаем Вас на лекцию «Комфортная жизнь собаки: бытовое послушание, социализация, дрессировка», где Вы услышите ответы на все вопросы.
Ждем Вас!
Регистрация на лекцию по кнопке.