Лекция «Кастрация и стерилизация: мифы и реальность»

Приглашаем на лекции «Кастрация и стерилизация: мифы и реальность»!

Если у Вас есть кошка или собака, то рано или поздно перед Вами встанет вопрос о необходимости проведения питомцу кастрации или стерилизации.

Вы хотите узнать о данных видах оперативных вмешательств больше? Понять, в каких случаях они не просто рекомендованы, а необходимы? И стоит ли опасаться их проведения?

11 марта приглашаем Вас на наши лекции «Кастрация и стерилизация: мифы и реальность», которые пройдут сразу на двух локациях:

1. 12:00 - Москва, пр-т Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин Четыре Лапы.

2. 14:00 - ТЦ «Мега Химки», Glass Room.

Ведущие:

1. Анатолий Черников, главный ветеринарный врач Ветеринарного Центра Четыре Лапы в ТЦ «Мега Химки».

2. Антон Каленкевич, ветеринарный врач Центра Четыре Лапы в ТЦ «Капитолий».

Вы узнаете:

1. Что такое кастрация и стерилизация, каковы особенности данных видов оперативных вмешательств.

2. Их плюсы и минусы.

3. Когда лучше кастрировать или стерилизовать питомца.

4. Как ухаживать за любимцем в послеоперационный период и о чем важно помнить на протяжении всей жизни.

Ждем Вас!