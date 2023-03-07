Лекция «Кастрация и стерилизация: мифы и реальность»
Приглашаем на лекции «Кастрация и стерилизация: мифы и реальность»!
Если у Вас есть кошка или собака, то рано или поздно перед Вами встанет вопрос о необходимости проведения питомцу кастрации или стерилизации.
Вы хотите узнать о данных видах оперативных вмешательств больше? Понять, в каких случаях они не просто рекомендованы, а необходимы? И стоит ли опасаться их проведения?
11 марта приглашаем Вас на наши лекции «Кастрация и стерилизация: мифы и реальность», которые пройдут сразу на двух локациях:
1. 12:00 - Москва, пр-т Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин Четыре Лапы.
2. 14:00 - ТЦ «Мега Химки», Glass Room.
Ведущие:
1. Анатолий Черников, главный ветеринарный врач Ветеринарного Центра Четыре Лапы в ТЦ «Мега Химки».
2. Антон Каленкевич, ветеринарный врач Центра Четыре Лапы в ТЦ «Капитолий».
Вы узнаете:
1. Что такое кастрация и стерилизация, каковы особенности данных видов оперативных вмешательств.
2. Их плюсы и минусы.
3. Когда лучше кастрировать или стерилизовать питомца.
4. Как ухаживать за любимцем в послеоперационный период и о чем важно помнить на протяжении всей жизни.
Ждем Вас!