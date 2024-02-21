Лекция «Бытовое воспитание и обучение командам»
21.02.2024
33
Приглашаем на лекцию “Бытовое воспитание и обучение командам” в Курске.
Полезные мероприятия от Четыре Лапы стремительно набирают популярность у пет-родителей – нас просят проводить их в разных городах России.
Что же, вот и дошла очередь до Курска – здесь состоится лекция «Бытовое воспитание и обучение командам», которую проведут тренеры Федерации спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта «Чемпион 46».
Приглашаем принять участие!
Вы узнаете все об основах дрессировки, общих подходах к ней, а также увидите, как четвероногие подопечные профессиональных тренеров демонстрируют свои навыки.
Приходите!
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.