Приглашаем на лекцию “Бытовое воспитание и обучение командам” в Курске.

Полезные мероприятия от Четыре Лапы стремительно набирают популярность у пет-родителей – нас просят проводить их в разных городах России.

Что же, вот и дошла очередь до Курска – здесь состоится лекция «Бытовое воспитание и обучение командам», которую проведут тренеры Федерации спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта «Чемпион 46».

Приглашаем принять участие!

Вы узнаете все об основах дрессировки, общих подходах к ней, а также увидите, как четвероногие подопечные профессиональных тренеров демонстрируют свои навыки.

Приходите!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.