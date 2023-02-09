Купите аксессуары для питомца и выиграйте билет в кино

Покупая аксессуары своему любимцу, у Вас появляется возможность получить бесплатный билет в кино.

С 23 февраля стартует комедия «РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ»

Семейная приключенческая анимация про пса Боуди и его рок-группу.

На этот раз Боуди предстоит стать новым членом жюри и наставником начинающей группы, которая совсем ничего не знает о рок-н-ролле. Чтобы со всем справиться, Боуди придется собрать своих старых друзей и зажечь как никогда раньше!

Условия:

1. Покупайте аксессуары (поводки, ошейники, шлейки, намордники) для своего питомца.

2. Каждую неделю мы случайным образом определим 50 счастливчиков, которым на электронную почту, указанную в личном кабинете, отправим сертификат в кино.

3. Сертификаты разыгрываются среди обладателей бонусных карт Четыре Лапы. Если у Вас нет, ее можно оформить любым удобным способом : на сайте, в магазине или в мобильном приложении Четыре Лапы.

Даты: с 09.02 по 02.03 (3 недели)

Где: Москва

Призы: Билеты в кино