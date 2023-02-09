Купите аксессуары для питомца и выиграйте билет в кино
Покупая аксессуары своему любимцу, у Вас появляется возможность получить бесплатный билет в кино.
С 23 февраля стартует комедия «РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ»
Семейная приключенческая анимация про пса Боуди и его рок-группу.
На этот раз Боуди предстоит стать новым членом жюри и наставником начинающей группы, которая совсем ничего не знает о рок-н-ролле. Чтобы со всем справиться, Боуди придется собрать своих старых друзей и зажечь как никогда раньше!
Условия:
1. Покупайте аксессуары (поводки, ошейники, шлейки, намордники) для своего питомца.
2. Каждую неделю мы случайным образом определим 50 счастливчиков, которым на электронную почту, указанную в личном кабинете, отправим сертификат в кино.
3. Сертификаты разыгрываются среди обладателей бонусных карт Четыре Лапы. Если у Вас нет, ее можно оформить любым удобным способом: на сайте, в магазине или в мобильном приложении Четыре Лапы.
Даты: с 09.02 по 02.03 (3 недели)
Где: Москва
Призы: Билеты в кино