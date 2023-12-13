Кубок России и Чемпионат РКФ по обидиенс

Приглашаем поболеть за участников Кубка России и Чемпионата РКФ по обидиенс.

Обидиенс – это соревнования по послушанию, в которых самым главным является взаимодействие и взаимопонимание между собакой и пет-родителем. Это сложно, интересно и очень зрелищно!

Хотите посмотреть, как проходят соревнования, или поболеть за участников?

Приглашаем Вас и питомца посетить соревнования по обидиенс в Санкт-Петербурге, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.

Может, в будущем и вы примите в них участие?