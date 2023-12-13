Кубок России и Чемпионат РКФ по обидиенс
13.12.2023
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Приглашаем поболеть за участников Кубка России и Чемпионата РКФ по обидиенс.
Обидиенс – это соревнования по послушанию, в которых самым главным является взаимодействие и взаимопонимание между собакой и пет-родителем. Это сложно, интересно и очень зрелищно!
Хотите посмотреть, как проходят соревнования, или поболеть за участников?
Приглашаем Вас и питомца посетить соревнования по обидиенс в Санкт-Петербурге, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.
Может, в будущем и вы примите в них участие?