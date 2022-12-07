Кубок Порша 2022
07.12.2022
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Приглашаем на ежегодный турнир по аджилити «Кубок Порша» в Москве!
Ваш питомец обожает аджилити и готов поразить всех своими способностями? Приглашаем его на ежегодные соревнования по аджилити «Кубок Порша» в Москве.
«Кубок Порша» - турнир, учрежденный Еленой Филатовой в честь двукратного Чемпиона Европы, неоднократного победителя международных соревнований и Чемпиона России пуделя Порша.
Принять участие в соревнованиях, партнером которых выступает компания Четыре Лапы, могут все желающие!
Победители и призеры награждаются памятными кубками.
Когда: 11 декабря.
Где: Москва, манеж аджилити «Строгино».