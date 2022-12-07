Кубок Порша 2022

Приглашаем на ежегодный турнир по аджилити «Кубок Порша» в Москве!

Ваш питомец обожает аджилити и готов поразить всех своими способностями? Приглашаем его на ежегодные соревнования по аджилити «Кубок Порша» в Москве.

«Кубок Порша» - турнир, учрежденный Еленой Филатовой в честь двукратного Чемпиона Европы, неоднократного победителя международных соревнований и Чемпиона России пуделя Порша.

Принять участие в соревнованиях, партнером которых выступает компания Четыре Лапы, могут все желающие!

Победители и призеры награждаются памятными кубками.

Когда: 11 декабря.

Где: Москва, манеж аджилити «Строгино».