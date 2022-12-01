Приглашаем на Кубок Ленинградской области по аджилити!

3 декабря в г. Мурино пройдет Кубок Ленинградской области по аджилити, генеральным партнером которого выступает компания Четыре Лапы.

Аджилити - это зрелищный вид спорта для собак и их пет-родителей, где самое важное - правильное взаимодействие с питомцем. Победители Кубка из каждой категории получат место в финале Кубка России, который пройдет в марте 2023 года в конном комплексе “Максима” в Подмосковье.

Вы можете принять участие в соревнованиях, а также поболеть за участников в соревнований в следующих дисциплинах:

1. Аджилити.

2. Послушание.

3. Танцы с собаками.

ИСПЫТАНИЯ ТП-1, BH/VT

ТАНЦЫ С СОБАКАМИ

Регистрация:

1. Квалификационные соревнования.

2. Открытые соревнования.

Где:

Ленинградская область, г. Мурино, DogsHall.

Когда: 3 декабря.