Кубок Ленинградской области по аджилити
Приглашаем на Кубок Ленинградской области по аджилити!
3 декабря в г. Мурино пройдет Кубок Ленинградской области по аджилити, генеральным партнером которого выступает компания Четыре Лапы.
Аджилити - это зрелищный вид спорта для собак и их пет-родителей, где самое важное - правильное взаимодействие с питомцем. Победители Кубка из каждой категории получат место в финале Кубка России, который пройдет в марте 2023 года в конном комплексе “Максима” в Подмосковье.
Вы можете принять участие в соревнованиях, а также поболеть за участников в соревнований в следующих дисциплинах:
1. Аджилити.
2. Послушание.
3. Танцы с собаками.
ИСПЫТАНИЯ ТП-1, BH/VT
ТАНЦЫ С СОБАКАМИ
Регистрация:
1. Квалификационные соревнования.
2. Открытые соревнования.
Где: Ленинградская область, г. Мурино, DogsHall.
Когда: 3 декабря.