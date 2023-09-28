Кросс «Быстрый пёс» в Битцевском парке

Четыре Лапы – генеральный спонсор Кросса «Быстрый пёс».

30 сентября в 11:00 пройдет уникальный кросс с питомцами. Участники «Быстрого пса» вместе со своими пушистыми спортсменами пробегут дистанцию в 2 километра по ярко украшенному золотыми осенними красками парку «Битцевский лес». Приглашаем Вас поддержать друзей и просто душевно провести время на традиционной полянке кросса.

В зоне Четыре Лапы гости смогут принять участие в беспроигрышной лотерее и получить приятный подарок, а также – бесплатно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Четыре Лапы проведет для четвероногих участников кросса дегустацию корма, а все присутствующие смогут отдохнуть на шезлонгах.

Вход свободный.

Участие в забеге: регистрация завершена.

До встречи в субботу!