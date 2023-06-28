Костюмированный Забег петербургских котов

Когда: 2 июля

Во сколько: 15:00-20:00

Где: Дворцовая площадь, г. Санкт-Петербург.

2 июля 2023 года жители и гости Санкт-Петербурга соберутся на Дворцовой площади, чтобы перевоплотиться в котиков и принять участие в Костюмированном Забеге петербургских котов. Партнером мероприятия выступает компания Четыре Лапы.

Ограничений по выбору костюма для участников Забега нет. На сайте забегпетербургскихкотов.рф можно приобрести билет «Самодостаточная кошка» и прийти в своем маскарадном костюме.

Маршрут участников: Трасса Забега пройдет по Дворцовой площади.

Программа события весьма насыщена, поскольку подготовлена не только для участников Забега, но для зрителей, которые смогут пройти на Дворцовую площадь бесплатно. В случае желания поучаствовать в Забеге будет возможность на месте приобрести билет, получить костюм Кота, сделать аквагрим и присоединиться к общему старту.

От компании Четыре Лапы Вас будут ждать:



Увлекательный квест по станциям с заданиями и интересными фактами из жизни кошек, а также подарки по итогам его прохождения;

Аквагрим для детей и взрослых;

Яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

Для зрителей вход свободный, участие во всех активностях бесплатное.