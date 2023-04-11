Космический розыгрыш
Розыгрыш билетов на мероприятие!
Они не сказали «Поехали!», но их «Гав!» был не менее смелым и отважным!
Друзья! В преддверии Дня космонавтики в нашем телеграм-канале мы запускаем розыгрыш билетов на эксклюзивную лекцию 16 апреля, где спикер от Музея космонавтики поведает о героических путешествиях четвероногих в космос, их удивительных открытиях и о том, как питомцы готовились к самым важным полётам. А спикер Четыре Лапы расскажет, как подготовить своего питомца к не таким дальним, но всё же — путешествиям!
Начало розыгрыша: 12 апреля в 12:00.
Окончание розыгрыша: 14 апреля в 12:00.
Телеграм-канал: https://t.me/zoo_4lapy.
Подробнее о мероприятии:
Всем известно, что первыми космос покорили не космонавты, а наши четвероногие друзья, чем внесли неоценимый вклад в развитие астрофизики. В честь самого космического праздника мы, совместно с Музеем космонавтики, приготовили для Вас удивительную встречу, где Вас ждёт:
1. Лекция от Павла Гайдука, заместителя заведующего отделом научной популяризации Музея космонавтики, на тему : «Четвероногие космонавты: подготовка к самым отважным полётам».
2. Лекция от Лидии Шарма, главного врача ветеринарной клиники Четыре Лапы в г. Королев, «Как подготовить своего питомца к путешествиям?».
3. Увлекательная викторина с подарками.
4. Каждый победитель конкурса получит уникальную открытку, выпущенную ко Дню Космонавтики с автографом космонавта, а также памятные сувениры от Четыре Лапы.
Когда: 16 апреля.
Во сколько: 13:00.
Начало регистрации и сбор гостей: 12:30.
Где: Москва, просп. Мира, 111, кинозал Музея космонавтики.
Ждём Вас!