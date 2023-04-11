Космический розыгрыш

Розыгрыш билетов на мероприятие!

Они не сказали «Поехали!», но их «Гав!» был не менее смелым и отважным!

Друзья! В преддверии Дня космонавтики в нашем телеграм-канале мы запускаем розыгрыш билетов на эксклюзивную лекцию 16 апреля, где спикер от Музея космонавтики поведает о героических путешествиях четвероногих в космос, их удивительных открытиях и о том, как питомцы готовились к самым важным полётам. А спикер Четыре Лапы расскажет, как подготовить своего питомца к не таким дальним, но всё же — путешествиям!

Начало розыгрыша: 12 апреля в 12:00.

Окончание розыгрыша: 14 апреля в 12:00.

Телеграм-канал: https://t.me/zoo_4lapy .

Подробнее о мероприятии:

Всем известно, что первыми космос покорили не космонавты, а наши четвероногие друзья, чем внесли неоценимый вклад в развитие астрофизики. В честь самого космического праздника мы, совместно с Музеем космонавтики, приготовили для Вас удивительную встречу, где Вас ждёт:

1. Лекция от Павла Гайдука, заместителя заведующего отделом научной популяризации Музея космонавтики, на тему : «Четвероногие космонавты: подготовка к самым отважным полётам».

2. Лекция от Лидии Шарма, главного врача ветеринарной клиники Четыре Лапы в г. Королев, «Как подготовить своего питомца к путешествиям?».

3. Увлекательная викторина с подарками.

4. Каждый победитель конкурса получит уникальную открытку, выпущенную ко Дню Космонавтики с автографом космонавта, а также памятные сувениры от Четыре Лапы.

Когда: 16 апреля.

Во сколько: 13:00.

Начало регистрации и сбор гостей: 12:30.

Где: Москва, просп. Мира, 111, кинозал Музея космонавтики.

Ждём Вас!