Корги Ёлка «Щелкунчик и Сказки» в Московской области

24 декабря в 11:00 пройдет самая грандиозная Корги Ёлка 2024 от Клуба Деловых Корги. Тематика: «Щелкунчик и Сказки».

В программе ожидается:

корги-гонки*;

зимняя полоса препятствий с боем снежками;

СВОП (обмен вещами для собачек);

маркет со множеством интересных товаров;

фееричный конкурс костюмов;

Приезжайте за новогодним настроением, теплой атмосферой и незабываемым весельем!

Скоро наступит самый долгожданный праздник зимы – наполним этот декабрь волшебными мероприятиями, рождественской музыкой и чудесными ощущениями.

Вход свободный, участие в активностях бесплатное!

*Регистрация на забег по кнопке (открыта до 17 декабря включительно)