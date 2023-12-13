Корги Ёлка «Щелкунчик и Сказки» в Московской области

13.12.2023
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24 декабря в 11:00 пройдет самая грандиозная Корги Ёлка 2024 от Клуба Деловых Корги. Тематика: «Щелкунчик и Сказки».

В программе ожидается:

  • корги-гонки*;
  • зимняя полоса препятствий с боем снежками;
  • СВОП (обмен вещами для собачек);
  • маркет со множеством интересных товаров;
  • фееричный конкурс костюмов;

Приезжайте за новогодним настроением, теплой атмосферой и незабываемым весельем!

Скоро наступит самый долгожданный праздник зимы – наполним этот декабрь волшебными мероприятиями, рождественской музыкой и чудесными ощущениями.

Вход свободный, участие в активностях бесплатное!

*Регистрация на забег по кнопке (открыта до 17 декабря включительно)

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