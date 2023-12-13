Корги Ёлка «Щелкунчик и Сказки» в Московской области
13.12.2023
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24 декабря в 11:00 пройдет самая грандиозная Корги Ёлка 2024 от Клуба Деловых Корги. Тематика: «Щелкунчик и Сказки».
В программе ожидается:
- корги-гонки*;
- зимняя полоса препятствий с боем снежками;
- СВОП (обмен вещами для собачек);
- маркет со множеством интересных товаров;
- фееричный конкурс костюмов;
Приезжайте за новогодним настроением, теплой атмосферой и незабываемым весельем!
Скоро наступит самый долгожданный праздник зимы – наполним этот декабрь волшебными мероприятиями, рождественской музыкой и чудесными ощущениями.
Вход свободный, участие в активностях бесплатное!
*Регистрация на забег по кнопке (открыта до 17 декабря включительно)