Приглашаем на конный фестиваль «Иваново поле»
Всем известно, что собака – лучший друг человека. Но знаете ли Вы, кто ещё издревле служил человеку, был ему верным помощником? Речь, конечно, о лошади! И, кстати, между собой эти четвероногие тоже дружат: могут общаться друг с другом и даже понимать друг друга по мимике.
28-30 июля приглашаем Вас на крупнейший конный фестиваль России – «Иваново поле»!
Где: Московская обл., Ногинский р-н, село Ивановское, ул. Луговая 23
Когда: 28-30 июля
Во сколько: 9:00-22:30
Вас ждут:
- развлекательная программа (соревнования по конкуру, конный театр, хоббихорсинг, конно-трюковое шоу)
- аквагрим
- зона аджилити
- ярмарка
- гастромаркет
- подарки от Четыре Лапы.
Мероприятие дог-френдли, и это отличная возможность порадовать себя и своего питомца яркими впечатлениями от фестиваля и восхититься красотой и грацией конного мира!
До встречи на Ивановом поле!
ВНИМАНИЕ: ВХОД ПО БИЛЕТАМ
Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте «Иваново поле».