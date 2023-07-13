Приглашаем на конный фестиваль «Иваново поле»

Всем известно, что собака – лучший друг человека. Но знаете ли Вы, кто ещё издревле служил человеку, был ему верным помощником? Речь, конечно, о лошади! И, кстати, между собой эти четвероногие тоже дружат: могут общаться друг с другом и даже понимать друг друга по мимике.

28-30 июля приглашаем Вас на крупнейший конный фестиваль России – «Иваново поле»!

Где: Московская обл., Ногинский р-н, село Ивановское, ул. Луговая 23

Когда: 28-30 июля

Во сколько: 9:00-22:30

Вас ждут:

- развлекательная программа (соревнования по конкуру, конный театр, хоббихорсинг, конно-трюковое шоу)

- аквагрим

- зона аджилити

- ярмарка

- гастромаркет

- подарки от Четыре Лапы.

Мероприятие дог-френдли, и это отличная возможность порадовать себя и своего питомца яркими впечатлениями от фестиваля и восхититься красотой и грацией конного мира!

До встречи на Ивановом поле!

ВНИМАНИЕ: ВХОД ПО БИЛЕТАМ