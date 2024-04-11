Конкурс детских рисунков ко Дню космонавтики

Приближается День космонавтики – очень важная для нашей страны дата. И, конечно, мы не можем не вспомнить о четвероногих покорителях космического пространства – Белке и Стрелке!

С 10 по 19 апреля у нас стартовал конкурс детских рисунков совместно с партнером Роскосмос, который пройдет в нашей официальной группе в ВК .

Для участия Вам нужно:

Подписаться на нас и Роскосмос .

Отправить фотографию детского рисунка Белки и Стрелки в комментарии к посту с анонсом этого конкурса .

5 лучших работ определит Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Серова Елена Олеговна.

Победители получат пет-бокс от Четыре Лапы, а также мерч от «КосмоМерч».

Победителей объявим 22 апреля на нашей странице в ВК.

Участвуйте в конкурсе!