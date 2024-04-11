Конкурс детских рисунков ко Дню космонавтики
11.04.2024
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Приближается День космонавтики – очень важная для нашей страны дата. И, конечно, мы не можем не вспомнить о четвероногих покорителях космического пространства – Белке и Стрелке!
С 10 по 19 апреля у нас стартовал конкурс детских рисунков совместно с партнером Роскосмос, который пройдет в нашей официальной группе в ВК.
Для участия Вам нужно:
- Подписаться на нас и Роскосмос.
- Отправить фотографию детского рисунка Белки и Стрелки в комментарии к посту с анонсом этого конкурса.
5 лучших работ определит Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Серова Елена Олеговна.
Победители получат пет-бокс от Четыре Лапы, а также мерч от «КосмоМерч».
Победителей объявим 22 апреля на нашей странице в ВК.
Участвуйте в конкурсе!