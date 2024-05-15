Команда рядом в Воронеже

15.05.2024
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Дорогие воронежцы! Мы приглашаем вас на кинологический тур!

18 мая в двух точках города пройдут лекции Романа Маркова – руководителя дрессировочной площадки MarkovSportDogs, зоопсихолога, кинолога-инструктора по дрессировке.

В ТЦ «Лента» Роман расскажет:

  • Как научить собаку спокойно вести себя в общественных местах (не лаять на прохожих, не бегать за кошками).
  • Сдержанно реагировать на проезжающий транспорт.
  • Как отучить питомца лаять, кусать руки и ноги, проявлять агрессию во время еды.
  • В чем причина того, что собака метит в доме, и как исправить ситуацию.
  • Как приучить щенка ходить в туалет или лоток.

В ТЦ «Аксиома» Роман проведет групповое занятие по отработке команды «Рядом!»

Команда «Рядом!» поможет:

  • Контролировать питомца в различных ситуациях. Даже если собака не имеет склонности тянуть поводок, навык хождения по команде «Рядом!» будет полезен, чтобы пройти через толпу или дорогу с оживленным движением.
  • Развить связи между собакой и пет-родителем.

И, конечно, Вы сможете задать любые вопросу Роману Маркову о Вашем питомце.

Встречаемся:

  • в 13:00 в ТЦ «Лента»(ул. Домостроителей, д. 24);
  • в 16:00 в ТЦ «Аксиома» (ул. Генерала Лизюкова, д.60).

Количество мест ограничено, требуется регистрация.

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