Команда рядом в Воронеже

Дорогие воронежцы! Мы приглашаем вас на кинологический тур!

18 мая в двух точках города пройдут лекции Романа Маркова – руководителя дрессировочной площадки MarkovSportDogs, зоопсихолога, кинолога-инструктора по дрессировке.

В ТЦ «Лента» Роман расскажет:

Как научить собаку спокойно вести себя в общественных местах (не лаять на прохожих, не бегать за кошками).

Сдержанно реагировать на проезжающий транспорт.

Как отучить питомца лаять, кусать руки и ноги, проявлять агрессию во время еды.

В чем причина того, что собака метит в доме, и как исправить ситуацию.