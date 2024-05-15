Команда рядом в Воронеже
15.05.2024
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Дорогие воронежцы! Мы приглашаем вас на кинологический тур!
18 мая в двух точках города пройдут лекции Романа Маркова – руководителя дрессировочной площадки MarkovSportDogs, зоопсихолога, кинолога-инструктора по дрессировке.
В ТЦ «Лента» Роман расскажет:
- Как научить собаку спокойно вести себя в общественных местах (не лаять на прохожих, не бегать за кошками).
- Сдержанно реагировать на проезжающий транспорт.
- Как отучить питомца лаять, кусать руки и ноги, проявлять агрессию во время еды.
- В чем причина того, что собака метит в доме, и как исправить ситуацию.
- Как приучить щенка ходить в туалет или лоток.
В ТЦ «Аксиома» Роман проведет групповое занятие по отработке команды «Рядом!»
Команда «Рядом!» поможет:
- Контролировать питомца в различных ситуациях. Даже если собака не имеет склонности тянуть поводок, навык хождения по команде «Рядом!» будет полезен, чтобы пройти через толпу или дорогу с оживленным движением.
- Развить связи между собакой и пет-родителем.
И, конечно, Вы сможете задать любые вопросу Роману Маркову о Вашем питомце.
Встречаемся:
- в 13:00 в ТЦ «Лента»(ул. Домостроителей, д. 24);
- в 16:00 в ТЦ «Аксиома» (ул. Генерала Лизюкова, д.60).
Количество мест ограничено, требуется регистрация.