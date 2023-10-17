Коллаборация с сетью пет-френдли кафе «Брусника»

Ура, друзья, отличная новость!

Мы знаем, что Вы приходите к нам в магазин не только для того, чтобы купить всё самое нужное для питомца, но и порадовать его – например, игрушкой или лакомством. Но в суете дней вы можете забыть о себе. А себя тоже надо баловать, правда?

Хотим рассказать о нашей вкусной коллаборации с пет-френдли кафе «Брусника» – эксклюзивном эклере со вкусом маракуйи, созданном специально для Четыре Лапы. Вы обязательно узнаете его на витрине «Брусники» по яркому ценнику!

А ещё мы приготовили для вас приятный сюрприз!

Просто скажите на кассе кафе «Брусника»: «Четыре Лапы» и получите в подарок чайник ароматного чая*!

Уверены, что эксклюзивный десерт от Четыре Лапы понравится вам, но поторопитесь – насладиться его уникальным вкусом можно будет до 15 ноября.

* Акция распространяется на чай «Ассам» и «Сенча». Подробные сведения об организаторе акции, о правилах спрашивайте у продавцов кафе «Брусника». С адресами кафе можно ознакомиться на сайте партнера: www.brusnikacafe.ru

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