Кинологический мастер-класс в Воронеже
Приглашаем Вас на кинологический мастер-класс в Воронеже!
Это уникальная возможность узнать тонкости поведения питомцев, о которых не написано в интернете и книгах, задать вопросы и получить ответы от настоящего профессионала своего дела.
15 июля на мастер-классе мы раскроем тему коррекции поведения собак и Вы сможете получить ответы на вопросы, с которыми сталкивается каждый пет-родитель:
- дрессировка и воспитание собаки;
- щенок или собака отказываются подходить, когда Вы её зовете;
- собака подбирает еду с земли на улице либо дома;
- собака лает, как отучить;
- собака проявляет агрессию во время кормления;
- собака кусает руки, ноги;
- собака грызет вещи в доме, прыгает на хозяина, постоянно тянет поводок;
- как отучить щенка ходить в туалет в доме;
- как предотвратить драку между собаками.
Занятие проводит Роман Марков – руководитель дрессировочной площадки MarkovSportDogs, зоопсихолог, кинолог-инструктор по дрессировке.
Когда: 15 июля
Время: 12:00
Место проведения: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 60 ,ТЦ Аксиома
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.