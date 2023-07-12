Приглашаем Вас на кинологический мастер-класс в Воронеже!

Это уникальная возможность узнать тонкости поведения питомцев, о которых не написано в интернете и книгах, задать вопросы и получить ответы от настоящего профессионала своего дела.

15 июля на мастер-классе мы раскроем тему коррекции поведения собак и Вы сможете получить ответы на вопросы, с которыми сталкивается каждый пет-родитель:

дрессировка и воспитание собаки;

щенок или собака отказываются подходить, когда Вы её зовете;

собака подбирает еду с земли на улице либо дома;

собака лает, как отучить;

собака проявляет агрессию во время кормления;

собака кусает руки, ноги;

собака грызет вещи в доме, прыгает на хозяина, постоянно тянет поводок;

как отучить щенка ходить в туалет в доме;

как предотвратить драку между собаками.

Занятие проводит Роман Марков – руководитель дрессировочной площадки MarkovSportDogs, зоопсихолог, кинолог-инструктор по дрессировке.

Когда: 15 июля

Время: 12:00

Место проведения: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 60 ,ТЦ Аксиома

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.