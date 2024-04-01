Кинологические мастер-классы в Воронеже
01.04.2024
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Дорогие воронежцы! Как насчет того, чтобы вместе с нами совершить кинологический тур, чтобы за один день узнать все секреты воспитания собак?
6 апреля в трех точках города Вы сможете посетить лекции Романа Маркова – руководителя дрессировочной площадки MarkovSportDogs, зоопсихолога, кинолога-инструктора по дрессировке.
Каждая лекция станет уникальным событием, раскроет разные области коррекции поведения собак, так что мы рекомендуем посетить ВСЕ!
Так, Вы узнаете:
- Почему собака подбирает с земли.
- Как отучить питомца лаять, кусать руки и ноги, проявлять агрессию во время еды.
- В чем причина того, что собака метит в доме, и как исправить ситуацию.
- Что делать, если требуется прекратить драку между собаками.
- Как обучить четвероногого друга команде “Фу!” (обучение этой команде пройдет в ТЦ “Аксиома” в 16:00).
И, конечно, Вы сможете задать любые вопросу Роману Маркову о Вашем питомце.
Встречаемся:
- В 11:00 в ТЦ “Армада” (ул. Героев Сибиряков, д.65А);
- В 13:00 в ТЦ “Лента” (ул. Домостроителей, д. 24);
- В 16:00 в ТЦ “Аксиома” (ул. Генерала Лизюкова, д.60).
Количество мест ограничено, требуется регистрация.