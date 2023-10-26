Хоре-вечеринка в Москве

Пет-родители хорьков, а также просто их фанаты! Внимание внимание! Приглашаем Вас на ж-жутко-милую хоре-вечеринку!

Мы, несомненно, любим всех питомцев одинаково, но всё же особенно радуемся, когда к нам в гости заглядывают эти милейшие носики, с шикарной шубкой и мягким хвостиком – хорьки!

И снова, по уже устоявшейся традиции, устраиваем хоре-вечеринку совместно с клубом любителей хорьков «Пушистая звезда»! На нашей встрече Вы сможете перенять опыт и знания опытных хоре-родителей, продемонстрировать лучшие осенние наряды своего хвостика и просто классно провести время с любимцем, ведь ему тоже будет чем заняться!

Вас ждут:

Конкурс костюмов.

Полезные лекции от спикеров клуба.

Фотозона с хорьками.

Выставка-пристройство хорьков.

Индивидуальные консультации по содержанию хорьков от экспертов клуба.

Викторины с призами и памятными подарками.

Вход свободный, участие в активностях бесплатное!

До встречи с Вами и Вашими хвостиками!