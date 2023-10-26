Хоре-вечеринка в Москве
26.10.2023
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Пет-родители хорьков, а также просто их фанаты! Внимание внимание! Приглашаем Вас на ж-жутко-милую хоре-вечеринку!
Мы, несомненно, любим всех питомцев одинаково, но всё же особенно радуемся, когда к нам в гости заглядывают эти милейшие носики, с шикарной шубкой и мягким хвостиком – хорьки!
И снова, по уже устоявшейся традиции, устраиваем хоре-вечеринку совместно с клубом любителей хорьков «Пушистая звезда»! На нашей встрече Вы сможете перенять опыт и знания опытных хоре-родителей, продемонстрировать лучшие осенние наряды своего хвостика и просто классно провести время с любимцем, ведь ему тоже будет чем заняться!
Вас ждут:
- Конкурс костюмов.
- Полезные лекции от спикеров клуба.
- Фотозона с хорьками.
- Выставка-пристройство хорьков.
- Индивидуальные консультации по содержанию хорьков от экспертов клуба.
- Викторины с призами и памятными подарками.
Вход свободный, участие в активностях бесплатное!
До встречи с Вами и Вашими хвостиками!