Приглашаем на Halloween Party в Санкт-Петербурге!

Самый страшный праздник в году может стать самым веселым, если Вы проведете его со своим питомцем! Начинайте придумывать костюмы для себя и любимца, ведь 29 октября в 13:00 мы приглашаем Вас на нашу Halloween Party в Санкт-Петербурге!

На нашей вечеринке каждый сможет найти себе занятие по душе, ведь мы подготовили:

1. Конкурс костюмов среди питомцев. Поразите всех празднично-оригинальным образом своего любимца и получите от нас подарок.

2. Горячий какао с маршмеллоу. Согрейтесь в прохладный осенний день теплым напитком с авторским рисунком на пенке.

3. Мастер-класс для самых маленьких. Юные гости смогут сделать страшно красивый кулон в виде тыквы и забрать его с собой.

4. Бесплатный аквагрим. С его помощью Вы сможете дополнить собственный образ на Хэллоуин.

5. Фотозона для ярких снимков. Сделайте потрясающие фотографии в нашей устрашающе-потрясающей фотозоне.

Кстати, приобрести тематические костюмы и аксессуары для любимца Вы можете в любом розничном магазине Четыре Лапы, мобильном приложении и интернет-магазине.

Ждем Вас!

Где: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 74 к.2.

Когда: 29 октября.

Во сколько: 13:00.