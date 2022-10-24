Halloween Party в Санкт-Петербурге
Приглашаем на Halloween Party в Санкт-Петербурге!
Самый страшный праздник в году может стать самым веселым, если Вы проведете его со своим питомцем! Начинайте придумывать костюмы для себя и любимца, ведь 29 октября в 13:00 мы приглашаем Вас на нашу Halloween Party в Санкт-Петербурге!
На нашей вечеринке каждый сможет найти себе занятие по душе, ведь мы подготовили:
1. Конкурс костюмов среди питомцев. Поразите всех празднично-оригинальным образом своего любимца и получите от нас подарок.
2. Горячий какао с маршмеллоу. Согрейтесь в прохладный осенний день теплым напитком с авторским рисунком на пенке.
3. Мастер-класс для самых маленьких. Юные гости смогут сделать страшно красивый кулон в виде тыквы и забрать его с собой.
4. Бесплатный аквагрим. С его помощью Вы сможете дополнить собственный образ на Хэллоуин.
5. Фотозона для ярких снимков. Сделайте потрясающие фотографии в нашей устрашающе-потрясающей фотозоне.
Кстати, приобрести тематические костюмы и аксессуары для любимца Вы можете в любом розничном магазине Четыре Лапы, мобильном приложении и интернет-магазине.
Ждем Вас!
Где: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 74 к.2.
Когда: 29 октября.
Во сколько: 13:00.