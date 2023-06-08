Какой язык любви у вашего питомца?

Питомцы — наша семья, над отношениями с ними нужно работать так же, как и над отношениями с близкими людьми. Пять языков любви в психологии человека — это пять способов выражения любви: слова поощрения, время, подарки, помощь и прикосновения.

Удивительно, но это применимо и к пет-родительству, ведь учёные уверены, что у каждого любимца тоже есть свой язык любви.

Команда Четырёх Лап разобралась в способах выражения чувств у питомцев.

Пройдите наш квест и узнайте язык любви вашего четвероногого друга!

