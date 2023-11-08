Как научить собаку чему угодно? – лекция
08.11.2023
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Приглашаем на лекцию «Как научить собаку
хоть чему-то чему угодно?»
Обучение собаки – не слишком простой процесс, ведь он требует не только времени, но и полного взаимопонимания между пет-родителем и его любимцем. Однако важно помнить о том, что наши питомцы любят учиться, более того, они нуждаются в обучении. И это актуально как для щенков, так и для умудренных жизнью песиков.
Так как же правильно построить процесс обучения? На какие моменты стоит обратить внимание? И как воспитать послушную, но счастливую собаку?
Приглашаем Вас на лекцию «Как научить собаку чему угодно?», где Вы услышите ответы на все вопросы. А в качестве бонуса узнаете о том, как научить любимца фотографироваться.
Ждем Вас!