Как научить собаку чему угодно? – лекция

Приглашаем на лекцию «Как научить собаку хоть чему-то чему угодно?»

Обучение собаки – не слишком простой процесс, ведь он требует не только времени, но и полного взаимопонимания между пет-родителем и его любимцем. Однако важно помнить о том, что наши питомцы любят учиться, более того, они нуждаются в обучении. И это актуально как для щенков, так и для умудренных жизнью песиков.

Так как же правильно построить процесс обучения? На какие моменты стоит обратить внимание? И как воспитать послушную, но счастливую собаку?

Приглашаем Вас на лекцию «Как научить собаку чему угодно?», где Вы услышите ответы на все вопросы. А в качестве бонуса узнаете о том, как научить любимца фотографироваться.

Ждем Вас!