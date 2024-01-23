Итоги 15-й благотворительной акции «Добролап»

Недавно завершилась 15-я по счету благотворительная акция «Добролап», которую традиционно проводит компания Четыре Лапы.

В этот раз она привлекла более 75 000 участников, и с 15 декабря по 15 января нам удалось собрать:

Около 50 000 кг сухих и влажных кормов.

Более 6 000 упаковок лакомств.

Около 20 000 наименований ветеринарных препаратов,

а также пеленки, наполнители, игрушки, амуницию и многое другое.

Все подарки для хвостиков были переданы в приюты и фонды для бездомных животных, которые именно сейчас, в зимние холода, особенно нуждаются в нашей поддержке.

Также нами были организованы выставки-пристройства, а еще сотрудники компании Четыре Лапы посетили несколько приютов, оказав посильную помощь сотрудникам и волонтерам. И, конечно, привезли очень много нужных подарков!

Мы благодарим наших покупателей за активное участие в акции «Добролап». Спасибо за ваши подарки, за то, что вы рассказывали о нашем благотворительном проекте друзьям и знакомым. Ведь вместе мы можем больше!