Информация о пет-сервисе «Пристройство и продажа животных» для владельцев питомников и заводчиков
29.05.2023
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Дорогой партнер!
Рады Вам сообщить новость, что теперь мы вместе можем порадовать будущих пет-родителей пополнением в их семье.
Для этого Вам необходимо вступить в наш закрытый чат и написать, владельцем какого питомника/заводчиком Вы являетесь.
С Вами свяжется наш менеджер, пришлет анкету и объяснит все необходимые правила ее оформления для публикации на нашем сайте.
Давайте вместе поможем кому-то обрести нового члена семьи и стать счастливым пет-родителем!