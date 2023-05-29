Информация о пет-сервисе «Пристройство и продажа животных» для владельцев питомников и заводчиков

Дорогой партнер!

Рады Вам сообщить новость, что теперь мы вместе можем порадовать будущих пет-родителей пополнением в их семье.

Для этого Вам необходимо вступить в наш закрытый чат и написать, владельцем какого питомника/заводчиком Вы являетесь.

С Вами свяжется наш менеджер, пришлет анкету и объяснит все необходимые правила ее оформления для публикации на нашем сайте.

Давайте вместе поможем кому-то обрести нового члена семьи и стать счастливым пет-родителем!