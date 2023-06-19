Приглашаем на открытие фестиваля «Hello Camper» в Ленинградской области

«Дорога лучше всего измеряется не в километрах, а в друзьях!» – именно так звучит девиз фестиваля «Hello Camper». И мы абсолютно согласны, ведь слова о том, что с друзьями любые дороги преодолимы, мы с детства помним из любимого мультфильма про Бременских музыкантов.

Вы тоже любите путешествовать в автодомах? Вам близка философия длинных, но таких уникальных дорог нашей страны? И Вы знаете, что никогда не отправитесь в путь без лучшего друга – своего питомца?

24 и 25 июня приглашаем Вас на открытие фестиваля «Hello Camper» в Ленинградской области, генеральным спонсором которого выступает компания Четыре Лапы.

В эти два дня Вас ждут:

- Консультации и лекции от ветеринарных экспертов.

- Зона аджилити и профессиональный кинолог.

- Беспроигрышная лотерея.

Билеты можно приобрести на сайте партнёра. Точное место проведения Вы узнаете только после оформления (около 150 км в сторону севера).

Ждём Вас!