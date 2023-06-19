Приглашаем на открытие фестиваля «Hello Camper» в Ленинградской области
«Дорога лучше всего измеряется не в километрах, а в друзьях!» – именно так звучит девиз фестиваля «Hello Camper». И мы абсолютно согласны, ведь слова о том, что с друзьями любые дороги преодолимы, мы с детства помним из любимого мультфильма про Бременских музыкантов.
Вы тоже любите путешествовать в автодомах? Вам близка философия длинных, но таких уникальных дорог нашей страны? И Вы знаете, что никогда не отправитесь в путь без лучшего друга – своего питомца?
24 и 25 июня приглашаем Вас на открытие фестиваля «Hello Camper» в Ленинградской области, генеральным спонсором которого выступает компания Четыре Лапы.
В эти два дня Вас ждут:
- Консультации и лекции от ветеринарных экспертов.
- Зона аджилити и профессиональный кинолог.
- Беспроигрышная лотерея.
Билеты можно приобрести на сайте партнёра. Точное место проведения Вы узнаете только после оформления (около 150 км в сторону севера).
Ждём Вас!