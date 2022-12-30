С Новым годом!
30.12.2022
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Дорогие наши покупатели!
Новогодняя ночь – волшебное время, когда сбывается все, о чем мы мечтаем. Пусть каждое ваше желание непременно исполнится! Здоровья, гармонии вам и вашим семьям.
Желаем вам счастья, успехов и отличного настроения! Чтобы каждый ваш день был наполнен положительными эмоциями, улыбками родных и близких, радостными минутами.
Вместе мы:
- помогаем более 40000 воспитанникам из приютов и благотворительных фондов бездомных животных;
- запускаем с партнерами удобные пет-сервисы для питомцев: ветеринарные клиники и груминг, онлайн-консультации "ВетЭксперт", услугу "Поездка на груминг" , сервис выгула и передержки "Гуляй Виляй"
- открываем pet-friendly места и мероприятия в городах и строим сообщество заботливых пет-родителей.
Поздравляем вас с наступающим праздником и спасибо, что вы с нами!
Ваши Четыре Лапы.