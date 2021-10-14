Приглашаем на HalloWoof Party!

23 и 24 октября на Ленинском рынке состоится самая страшная и веселая вечеринка года для питомцев и их хозяев!

Весь уикэнд, с 12:00 до 20:00, в нашем HalloWoof`ном пространстве Вас ждут:

мобильный магазин с эксклюзивной одеждой и лакомствами для питомцев из капсульной коллекции Halloween

бесплатная консультация ветеринарного врача

беспроигрышная лотерея

фото-зона, где Вы сможете сделать самые запоминающиеся фотографии этой осени

бесплатный аквагрим.

Но это еще не все!

23 октября Вы сможете принять участие в мастер-классе по созданию открыток в стиле скетч! Выберете удобное для Вас время, пройдя регистрацию ниже!

Количество мест ограничено, участие платное.

Регистрация на 13:00: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Регистрация на 15:00: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

24 октября в 14:00 на втором этаже Вы сможете поучаствовать в многочисленных конкурсах и викторинах от несравненного ведущего, где можно выиграть ценные призы от нас и рынка на Ленинском!

А в 15:00 Ваш любимец может стать настоящей звездой нашей вечеринки, выиграв конкурс костюмов! Не забудьте зарегистрировать питомца на участие!

Кстати, если Вы все еще не можете определиться с костюмом, его можно приобрести там же, на Ленинском рынке, в нашем мобильном магазине!

Регистрация на конкурс костюмов: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Приходите всей семьей и не забудьте своих четвероногих! Обещаем: будет HalloWoof!

Дата: 23 и 24 октября.

Время: 12:00-20:00.

Место: г. Москва, Ленинский проспект, д. 108 строение 1, Рынок на Ленинском (ст.метро Проспект Вернадского).

Напоминаем Вам об обязательном аксессуаре этой осени – одноразовых масках! Если Вы всё же забыли их, маски Вам предоставят при входе на рынок.