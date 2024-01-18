Грандиозное открытие в новом регионе. г. Архангельск!

Архангельск – это город с древнейшей историей, ведь не просто так его называют жемчужиной Русского Севера. Мы рады стать частью этого города, поэтому 27 января приглашаем архангелогородцев на грандиозное открытие магазина Четыре Лапы. Уверены, что наша праздничная программа запомнится надолго!

Вас ждут:

Развлекательная программа и увлекательные викторины.

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.

Фан-встреча с блогерами 14:00 .

Аквагрим для всех желающих.

Мастер-класс «Декорирование брендированных значков Четыре Лапы» 14:00-17:00 .

Консультация кинолога по воспитанию питомца.

Мастер-класс «Распространенные проблемы воспитания собак» в 15:00 и 17:00 .

Итоги розыгрыша месячного запаса корма в 17:30 *.

Фотобудка и фотозона для памятных снимков.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное. До встречи на праздничном открытии!

*Как принять участие в розыгрыше месячного запаса корма?

1. Совершите покупку от 1500 рублей 27 января с 13:00 до 17:00 в магазине Четыре Лапы по адресу г. Архангельск, ул. Воскресенская, 20, ТРК «Титан Арена».

2. Зарегистрируйте чек у сотрудников на кассе.

3. И приходите на площадку проведения мероприятия возле магазина 27 января в 17:30.

Призы разыграют среди тех, кто участвует в мероприятии оффлайн.

Желаем удачи!