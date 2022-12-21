Грандиозное открытие нового зоомагазина, ветцентра и груминга в Королёве

21.12.2022
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Новый Зоомагазин, Ветеринарный Центр и Груминг в Королёве!

В честь этого мы устраиваем грандиозное открытие и приглашаем Вас 24 декабря на праздник. Приходите всей семьей и не забудьте взять питомцев с собой.


Программа мероприятия


  • Бесплатные консультации ветэкспертов: 12:00-18:00
  • Увлекательный квест: 12:00-18:00
  • Бесплатный аквагрим: 12:00-18:00
  • Беспроигрышная лотерея: 12:00-18:00
  • Фан-встреча с блогером @chapi-tosya: 14:00-15:00
  • Мастер-класс по уходу за питомцем: 16:00-17:00
  • Дог-шоу: 12:00-18:00
  • Фото на память: 12:00-18:00


Скидки и подарки всем питомцам!


  • -10% на весь ассортимент Зоомагазина до 8 января 2023
  • -20% на все услуги Ветеринарного Центра до 31 января 2023
  • -20% на все услуги Груминга до 31 января 2023
  • вкусные лакомства для питомцев 24 декабря 2022


Как нас найти


Адрес: г. Королев, проспект Космонавтов, д.41, к1

Схема Королёв