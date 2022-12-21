Грандиозное открытие нового зоомагазина, ветцентра и груминга в Королёве
21.12.2022
187
Новый Зоомагазин, Ветеринарный Центр и Груминг в Королёве!
В честь этого мы устраиваем грандиозное открытие и приглашаем Вас 24 декабря на праздник. Приходите всей семьей и не забудьте взять питомцев с собой.
Программа мероприятия
- Бесплатные консультации ветэкспертов: 12:00-18:00
- Увлекательный квест: 12:00-18:00
- Бесплатный аквагрим: 12:00-18:00
- Беспроигрышная лотерея: 12:00-18:00
- Фан-встреча с блогером @chapi-tosya: 14:00-15:00
- Мастер-класс по уходу за питомцем: 16:00-17:00
- Дог-шоу: 12:00-18:00
- Фото на память: 12:00-18:00
Скидки и подарки всем питомцам!
- -10% на весь ассортимент Зоомагазина до 8 января 2023
- -20% на все услуги Ветеринарного Центра до 31 января 2023
- -20% на все услуги Груминга до 31 января 2023
- вкусные лакомства для питомцев 24 декабря 2022
Как нас найти
Адрес: г. Королев, проспект Космонавтов, д.41, к1