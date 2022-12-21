Грандиозное открытие нового зоомагазина, ветцентра и груминга в Королёве

Новый Зоомагазин, Ветеринарный Центр и Груминг в Королёве!

В честь этого мы устраиваем грандиозное открытие и приглашаем Вас 24 декабря на праздник. Приходите всей семьей и не забудьте взять питомцев с собой.

Программа мероприятия

Бесплатные консультации ветэкспертов: 12:00-18:00

Увлекательный квест: 12:00-18:00

Бесплатный аквагрим: 12:00-18:00

Беспроигрышная лотерея: 12:00-18:00

Фан-встреча с блогером @chapi-tosya : 14:00-15:00

Мастер-класс по уходу за питомцем: 16:00-17:00

Дог-шоу: 12:00-18:00

Фото на память: 12:00-18:00

Скидки и подарки всем питомцам!

-10% на весь ассортимент Зоомагазина до 8 января 2023

-20% на все услуги Ветеринарного Центра до 31 января 2023

-20% на все услуги Груминга до 31 января 2023

вкусные лакомства для питомцев 24 декабря 2022

Как нас найти

Адрес: г. Королев, проспект Космонавтов, д.41, к1



