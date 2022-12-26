График работы Ветеринарных Центров, Кабинетов Здоровья и Груминга в праздничные дни

График работы горячей линии Четыре Лапы: 31 декабря – c 09:00 до 20:00; 1 января – с 12:00 до 21:00.

Cо 2 января Ветеринарные центры начинают работать с 10:00 и далее по графику, Кабинеты здоровья и Груминг работают по графику зоомагазинов.

Ветеринарные центры 31 декабря 01 января Москва, проспект Вернадского, 6, ТЦ "Капитолий" до 20:00 выходной Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, 8 до 20:00 выходной Щелково, Пролетарский пр-кт, 7А до 20:00 выходной Раменское, ул. Дергаевская, 34 до 20:00 выходной Одинцово, Можайское шоссе, д.147А до 20:00 выходной Химки, микрорайон "ИКЕА", корп.№2, ТРЦ "МЕГА" временно закрыто временно закрыто Королёв, проспект Космонавтов, 41, к1 до 20:00 выходной Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 74, к2 до 20:00 выходной

Кабинеты здоровья 31 декабря 01 января Москва, ул. Уссурийская, 9 до 20:00 выходной Москва, ул. Зеленодольская, 18, к1 до 20:00 выходной Москва, Боровское ш. 35 до 20:00 выходной Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32, ТРЦ "Пятая Авеню" до 20:00 выходной Москва, ул. Чертановская, 63/2 до 20:00 выходной Москва, Севастопольский проспект, 28, к2 до 20:00 выходной Москва, Мичуринский пр-т, 36 до 20:00 выходной Москва, Можайское шоссе, 39 до 20:00 выходной Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Пионерская, 29, с2 до 20:00 выходной Ростов-на Дону, проспект Михаила Нагибина, 32Б, ТЦ "Горизонт" до 18:00 выходной Курск, ул. Студенческая, 1, ТЦ "Европа 40" до 20:00 с 12:00 до 20:00