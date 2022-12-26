График работы Ветеринарных Центров, Кабинетов Здоровья и Груминга в праздничные дни

26.12.2022
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График работы горячей линии Четыре Лапы: 31 декабря – c 09:00 до 20:00; 1 января – с 12:00 до 21:00.

Cо 2 января Ветеринарные центры начинают работать с 10:00 и далее по графику, Кабинеты здоровья и Груминг работают по графику зоомагазинов.



Ветеринарные центры 31 декабря 01 января
Москва, проспект Вернадского, 6, ТЦ "Капитолий" до 20:00 выходной
Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, 8 до 20:00 выходной
Щелково, Пролетарский пр-кт, 7А до 20:00 выходной
Раменское, ул. Дергаевская, 34 до 20:00 выходной
Одинцово, Можайское шоссе, д.147А до 20:00 выходной
Химки, микрорайон "ИКЕА", корп.№2, ТРЦ "МЕГА" временно закрыто временно закрыто
Королёв, проспект Космонавтов, 41, к1 до 20:00 выходной
Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 74, к2 до 20:00 выходной

Кабинеты здоровья 31 декабря 01 января
Москва, ул. Уссурийская, 9 до 20:00 выходной
Москва, ул. Зеленодольская, 18, к1 до 20:00 выходной
Москва, Боровское ш. 35 до 20:00 выходной
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32, ТРЦ "Пятая Авеню" до 20:00 выходной
Москва, ул. Чертановская, 63/2 до 20:00 выходной
Москва, Севастопольский проспект, 28, к2 до 20:00 выходной
Москва, Мичуринский пр-т, 36 до 20:00 выходной
Москва, Можайское шоссе, 39 до 20:00 выходной
Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Пионерская, 29, с2 до 20:00 выходной
Ростов-на Дону, проспект Михаила Нагибина, 32Б, ТЦ "Горизонт" до 18:00 выходной
Курск, ул. Студенческая, 1, ТЦ "Европа 40" до 20:00 с 12:00 до 20:00

Салоны груминга 31 декабря 01 января
Москва, проспект Вернадского, 6, ТЦ "Капитолий" до 20:00 выходной
Москва, ул. Вешняковская, 17А, ТЦ "Океан" до 20:00 выходной
Москва, ул. Уссурийская, 9 до 20:00 выходной
Москва, ул. Зеленодольская, 18, к1 до 20:00 выходной
Москва, Боровское ш. 35 до 20:00 выходной
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32, ТРЦ "Пятая Авеню" до 20:00 выходной
Москва, Можайское шоссе, 39 до 20:00 выходной
Москва, ул. Чертановская, 63, к2 до 20:00 выходной
Москва, Севастопольский проспект, 28, к2 до 20:00 выходной
Москва, ул. Большая Черкизовская, 5а до 20:00 выходной
Москва, Мичуринский просп., 36 до 20:00 выходной
Москва, ул. Михалковская, 4а до 20:00 выходной
Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, 8 до 20:00 выходной
Балашиха, ул. Пионерская, 29, с2 до 20:00 выходной
Щелково, пр-т Пролетарский, 7а до 20:00 выходной
Одинцово, Можайское ш., 147А выходной выходной
Химки, микрорайон "ИКЕА", корп.№2, ТРЦ "МЕГА" временно закрыто временно закрыто
Королёв, проспект Космонавтов, 41, к1 выходной выходной
Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 74, к2 до 20:00 выходной
Санкт-Петербург, проспект Богатырский, 7, к1 до 20:00 выходной
Кострома, ул. Индустриальная, 32, ТЦ "Авокадо" до 20:00 выходной
Курск, ул. Студенческая, 1 выходной выходной