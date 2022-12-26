График работы Ветеринарных Центров, Кабинетов Здоровья и Груминга в праздничные дни
26.12.2022
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График работы горячей линии Четыре Лапы: 31 декабря – c 09:00 до 20:00; 1 января – с 12:00 до 21:00.
Cо 2 января Ветеринарные центры начинают работать с 10:00 и далее по графику, Кабинеты здоровья и Груминг работают по графику зоомагазинов.
|Ветеринарные центры
|31 декабря
|01 января
|Москва, проспект Вернадского, 6, ТЦ "Капитолий"
|до 20:00
|выходной
|Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, 8
|до 20:00
|выходной
|Щелково, Пролетарский пр-кт, 7А
|до 20:00
|выходной
|Раменское, ул. Дергаевская, 34
|до 20:00
|выходной
|Одинцово, Можайское шоссе, д.147А
|до 20:00
|выходной
|Химки, микрорайон "ИКЕА", корп.№2, ТРЦ "МЕГА"
|временно закрыто
|временно закрыто
|Королёв, проспект Космонавтов, 41, к1
|до 20:00
|выходной
|Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 74, к2
|до 20:00
|выходной
|Кабинеты здоровья
|31 декабря
|01 января
|Москва, ул. Уссурийская, 9
|до 20:00
|выходной
|Москва, ул. Зеленодольская, 18, к1
|до 20:00
|выходной
|Москва, Боровское ш. 35
|до 20:00
|выходной
|Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32, ТРЦ "Пятая Авеню"
|до 20:00
|выходной
|Москва, ул. Чертановская, 63/2
|до 20:00
|выходной
|Москва, Севастопольский проспект, 28, к2
|до 20:00
|выходной
|Москва, Мичуринский пр-т, 36
|до 20:00
|выходной
|Москва, Можайское шоссе, 39
|до 20:00
|выходной
|Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Пионерская, 29, с2
|до 20:00
|выходной
|Ростов-на Дону, проспект Михаила Нагибина, 32Б, ТЦ "Горизонт"
|до 18:00
|выходной
|Курск, ул. Студенческая, 1, ТЦ "Европа 40"
|до 20:00
|с 12:00 до 20:00
|Салоны груминга
|31 декабря
|01 января
|Москва, проспект Вернадского, 6, ТЦ "Капитолий"
|до 20:00
|выходной
|Москва, ул. Вешняковская, 17А, ТЦ "Океан"
|до 20:00
|выходной
|Москва, ул. Уссурийская, 9
|до 20:00
|выходной
|Москва, ул. Зеленодольская, 18, к1
|до 20:00
|выходной
|Москва, Боровское ш. 35
|до 20:00
|выходной
|Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32, ТРЦ "Пятая Авеню"
|до 20:00
|выходной
|Москва, Можайское шоссе, 39
|до 20:00
|выходной
|Москва, ул. Чертановская, 63, к2
|до 20:00
|выходной
|Москва, Севастопольский проспект, 28, к2
|до 20:00
|выходной
|Москва, ул. Большая Черкизовская, 5а
|до 20:00
|выходной
|Москва, Мичуринский просп., 36
|до 20:00
|выходной
|Москва, ул. Михалковская, 4а
|до 20:00
|выходной
|Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, 8
|до 20:00
|выходной
|Балашиха, ул. Пионерская, 29, с2
|до 20:00
|выходной
|Щелково, пр-т Пролетарский, 7а
|до 20:00
|выходной
|Одинцово, Можайское ш., 147А
|выходной
|выходной
|Химки, микрорайон "ИКЕА", корп.№2, ТРЦ "МЕГА"
|временно закрыто
|временно закрыто
|Королёв, проспект Космонавтов, 41, к1
|выходной
|выходной
|Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 74, к2
|до 20:00
|выходной
|Санкт-Петербург, проспект Богатырский, 7, к1
|до 20:00
|выходной
|Кострома, ул. Индустриальная, 32, ТЦ "Авокадо"
|до 20:00
|выходной
|Курск, ул. Студенческая, 1
|выходной
|выходной