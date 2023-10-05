Гонка РКФ «Фауна-Рябиновый спринт-23»

Приглашаем на квалификационную гонку РКФ «Фауна-Рябиновый спринт-23» в Ленинградской области.

Вы стараетесь посещать все соревнования с участием четвероногих спортсменов, проводить выходные активно, а питомец привык сопровождать Вас повсюду?

Приезжайте 8 октября на квалификационную гонку РКФ «Фауна-Рябиновый спринт-23» в Лемболово, партнером которой является компания Четыре Лапы.

Вы сможете поболеть за участников соревнований по ездовым видам спорта, а также увидеть, как легко можно взаимодействовать с питомцем, если найти к нему правильный подход.

Ждем Вас и Ваших питомцев!