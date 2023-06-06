Год уникальному сервису: Пет-френдли МЕГА Химки!

Когда: 11 июня

Где: Мега Химки, в центре Вкусного Бульвара

Во сколько: с 12:00 до 16:00

Вместе гулять, вместе путешествовать и вместе – на шоппинг! Никогда ещё времяпрепровождение с питомцем не было таким радостным и одновременно комфортным. В это воскресенье будем праздновать год возможности проводить время в Мега Химки вместе с нашими четвероногими друзьями!

Мы подготовили для Вас:

- Консультацию ветеринарного врача и экспресс-услуги от грумера;

- Дегустацию новых кормов;

- Аквагрим для всех желающих;

- Розыгрыш призов и беспроигрышную лотерею;

- Демонстрацию товаров для путешествий;

- Уникальную фотозону.

А также наши специальные гости – @Chapitosiki вместе с гостями праздника распакуют кнопку от YouTube, поднимут одну из актуальных тем – как подготовить питомца к поездке, а также проведут экскурсию по пет-зонам Меги Химки для всех желающих!

Вход свободный, все активности бесплатные!

До встречи на нашем хвостатом празднике!