Год уникальному сервису: Пет-френдли МЕГА Химки!
Когда: 11 июня
Где: Мега Химки, в центре Вкусного Бульвара
Во сколько: с 12:00 до 16:00
Вместе гулять, вместе путешествовать и вместе – на шоппинг! Никогда ещё времяпрепровождение с питомцем не было таким радостным и одновременно комфортным. В это воскресенье будем праздновать год возможности проводить время в Мега Химки вместе с нашими четвероногими друзьями!
Мы подготовили для Вас:
- Консультацию ветеринарного врача и экспресс-услуги от грумера;
- Дегустацию новых кормов;
- Аквагрим для всех желающих;
- Розыгрыш призов и беспроигрышную лотерею;
- Демонстрацию товаров для путешествий;
- Уникальную фотозону.
А также наши специальные гости – @Chapitosiki вместе с гостями праздника распакуют кнопку от YouTube, поднимут одну из актуальных тем – как подготовить питомца к поездке, а также проведут экскурсию по пет-зонам Меги Химки для всех желающих!
Вход свободный, все активности бесплатные!
До встречи на нашем хвостатом празднике!