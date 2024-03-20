Фотодень «Моя собака – топ-модель»
20.03.2024
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Вы с питомцем обожаете фотографироваться? Вспышки камер, восхищенные взгляды окружающих, яркие образы – это тот мир, в который мечтаете окунуться?
Специально для вас мы устраиваем грандиозный фотодень, на котором Вы и Ваш любимец точно почувствуете себя звездами глянцевых обложек!
А еще вас ждут:
- Профессиональный фотограф.
- Съемка в оборудованной студии.
- Визажист для пет-родителей, грумер для питомцев.
- Кофепойнт.
- Отличная возможность стать звездами социальных сетей Четыре Лапы.
Приходите, мы будем ждать!
Участие в фотодне бесплатное.
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.