Фотодень в Санкт-Петербурге
03.04.2024
10
Вы с питомцем обожаете фотографироваться? Вспышки камер, восхищенные взгляды окружающих, яркие образы – это тот мир, в который мечтаете окунуться?
Специально для вас мы устраиваем грандиозный фотодень, на котором Вы и Ваш любимец точно почувствуете себя звездами глянцевых обложек!
Вас ждут:
- Профессиональный фотограф.
- Съемка в оборудованной студии.
- Визажист для пет-родителей, грумер для питомцев.
- Кофепоинт.
- Отличная возможность стать звездами социальных сетей Четыре Лапы.
Приходите, мы будем ждать!
Участие в фотодне бесплатное.
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.
Если вы уже регистрировались, повторная регистрация не требуется.