Фотодень в Санкт-Петербурге

Вы с питомцем обожаете фотографироваться? Вспышки камер, восхищенные взгляды окружающих, яркие образы – это тот мир, в который мечтаете окунуться?

Специально для вас мы устраиваем грандиозный фотодень, на котором Вы и Ваш любимец точно почувствуете себя звездами глянцевых обложек!

Вас ждут:

Профессиональный фотограф.

Съемка в оборудованной студии.

Визажист для пет-родителей, грумер для питомцев.

Кофепоинт.

Отличная возможность стать звездами социальных сетей Четыре Лапы.

Приходите, мы будем ждать!

Участие в фотодне бесплатное.

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

Если вы уже регистрировались, повторная регистрация не требуется.