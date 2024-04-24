Фестиваль «Путь домой» в Санкт-Петербурге

29 и 30 апреля в Санкт-Петербурге пройдет благотворительный фестиваль «Путь домой», партнером которого выступит компания Четыре Лапы.

На фестивале Вас будут ждать самые милые, пушистые и ласковые хвостики, которые, как мы надеемся, обязательно в скором времени обретут любящую семью.

Уверены, что Вы не пропустите такое мероприятие! Обязательно расскажите о нем друзьям и знакомым!

Все четвероногие готовы к встрече с потенциальными владельцами – собаки и кошки кастрированы, стерилизованы, вакцинированы. Приходите познакомиться: даже если Вы пока не готовы подарить хвостику дом, на фестивале Вы сможете узнать, какие способы помощи подопечным приютов и фондов для бездомных животных существуют.

Также у Вас будет возможность сделать замечательные снимки в нашей фотобудке, получить от нас подарки.

Ждем Вас!