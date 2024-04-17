Фестиваль-пристройство «Котики, которые любят»
Листаете ленту в поиске нового друга и хотите забрать всех котиков? Чтобы решиться на такой важный шаг, стоит поближе познакомиться с малышами.
Только увидев вживую озорные глазки-угольки, очаровательные розовые носы и смешные полосатые узоры, только услышав то самое «мяу», можно понять, кто из котов действительно Ваш. Мы уверены: это будет любовь с первого взгляда!
Готовы открыть свое сердце четвероногому другу? Тогда приходите на выставку!
А еще мы подготовили много интересного:
- Беспроигрышная лотерея, викторины, подарки от Четыре Лапы.
- Консультация ветеринарного врача и экспресс-услуги от грумера.
- Творческие мастер-классы: «Декорирование брендированных значков» в 14:00 и «Брелки из фоамирана» 15:30.
- Аквагрим для всех желающих.
- Фотобудка и фотозона для памятных фотографий.
Обязательно возьмите паспорт: будущих хозяев ждет не только приятный подарок от Четыре Лапы, но и собеседование и подписание договора об ответственном содержании питомца.
Приходите всей семьёй и расскажите о мероприятии друзьям – пусть как можно больше людей узнают о такой замечательной возможности сделать доброе дело!