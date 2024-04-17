Фестиваль-пристройство «Котики, которые любят»

Листаете ленту в поиске нового друга и хотите забрать всех котиков? Чтобы решиться на такой важный шаг, стоит поближе познакомиться с малышами.

Только увидев вживую озорные глазки-угольки, очаровательные розовые носы и смешные полосатые узоры, только услышав то самое «мяу», можно понять, кто из котов действительно Ваш. Мы уверены: это будет любовь с первого взгляда!

Готовы открыть свое сердце четвероногому другу? Тогда приходите на выставку!

А еще мы подготовили много интересного:

Беспроигрышная лотерея, викторины, подарки от Четыре Лапы.

Консультация ветеринарного врача и экспресс-услуги от грумера.

Творческие мастер-классы: «Декорирование брендированных значков» в 14:00 и «Брелки из фоамирана» 15:30.

Аквагрим для всех желающих.

Фотобудка и фотозона для памятных фотографий.

Обязательно возьмите паспорт: будущих хозяев ждет не только приятный подарок от Четыре Лапы, но и собеседование и подписание договора об ответственном содержании питомца.

Приходите всей семьёй и расскажите о мероприятии друзьям – пусть как можно больше людей узнают о такой замечательной возможности сделать доброе дело!