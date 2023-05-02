Приглашаем на фестиваль «Московская весна» !

С 1 по 7 мая в столице будет проходить фестиваль «Московская весна». На Тверском бульваре развернется грандиозный фэшн-маркет, где популярные отечественные бренды представят свои коллекции.

Именно здесь, на Тверском бульваре, около памятника С.А. Есенину, будет располагаться мобильный магазин Четыре Лапы. Уже много лет мы создаем стильную и комфортную одежду для четвероногих модников.

Вы сможете обновить гардероб любимца — приобрести для него легкую, яркую и удобную летнюю одежду, в том числе — из нашей новой эксклюзивной коллекции Urban Forest. А также сможете примерить и приобрести для себя и своего питомца лимитированную коллекцию фэмили-лук.

А еще посетители нашего мобильного магазина будут иметь возможность оказать помощь четвероногим подопечным приютов и фондов для бездомных животных.

Режим работы магазина:

1 мая: 12:00-21:00

2-5 мая: 14:00-21:00

6-7 мая: 12:00-21:00